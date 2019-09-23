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كيف رد «الجبير» على تلويح وزير الخارجية الإيراني بـ «حرب شاملة» حال هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده

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كيف رد «الجبير» على تلويح وزير الخارجية الإيراني بـ «حرب شاملة» حال هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده

كيف رد «الجبير» على تلويح وزير الخارجية الإيراني بـ «حرب شاملة» حال هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده
http://almnatiq.net/?p=776752
المناطق_الرياض

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تلويح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ «حرب شاملة» إن هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده، بالقول إن تصريحات ظريف «تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة».

ونقلت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية عن الجبير القول «تصريحات ظريف تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حليفتان منذ 80 عاما وحاربنا العديد من الحروب معا ونزفنا دماء معا.. والسعودية وأمريكا ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب، وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك».

وأضاف «بالنسبة لما يقولونه، السيد ظريف إما أنه لا يقول الحقيقة أو أنه لا يعلم ما تقوم به حكومته، نحن نعلم أن هناك جزءا من الحكومة الإيرانية يعكس صورة أنهم يريدون التواصل مع العالم إلا أنهم على ما يبدو ليس لديهم نفوذ، وهناك جزء آخر من الحكومة يريد توسيع الثورة والسيطرة على المنطقة ولا يريدون الحديث، الأمر أشبه بوجهين لعملة واحدة».

وردا على سؤال حول ما يمكن للجبير قوله لظريف، قال الوزير السعودي «هو (ظريف) وغيره من المسؤولين الإيرانيين قالوا العديد من الأمور غير الصحيحة إن لم تكن كذبا صريحا، وعليه فإن القول بأنهم غير مسؤولين أو أنهم لم يقوموا بذلك (هجوم أرامكو) مثير للغضب».

كان ظريف رد على سؤال في مقابلة سابقة مع الشبكة بشأن «ماذا ستكون تداعيات غارة عسكرية أمريكية أو سعودية على إيران الآن؟»، بالقول «حرب شاملة.. أنا أقدم تصريحا جديا حيال الدفاع عن بلدنا، وأقدم تصريحا جديا بأننا لا نريد حربا ولا نريد الاشتراك في مواجهة عسكرية، فنحن نؤمن بأن مواجهة عسكرية مبنية على الخداع هي أمر مروع. سيكون هناك الكثير من الضحايا، لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا».

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