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تحطم طائرة اندونيسية بسبب التصميم وأخطاء الطيار

تحطم طائرة اندونيسية بسبب التصميم وأخطاء الطيار
http://almnatiq.net/?p=776753
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ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن محققين إندونيسيين وجدوا أن أخطاء التصميم والمراقبة لعبت دوراً رئيسياً في تحطم طائرة شركة “ليون إير” من طراز بوينج 737 ماكس العام الماضي.

وسقطت الطائرة في البحر بعد 11 دقيقة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي. ويفترض أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وقالت “وول ستريت جورنال” مساء الأحد إن مسودة التقرير حول الحادث،والذي من المتوقع أن يعلن في منتصف شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل، حدد سلسلة من أخطاء الطيار وأخطاء الصيانة بوصفها عوامل مسببة للحادث.

وتتوافق الاستنتاجات مع تقرير أولي أصدرته اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا في تشرين ثان/نوفمبر.

ورفض رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سوريانتو تاهيونو التعليق على نتائج التقرير.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: لا نعرف من قدم هذه المعلومات”، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم إصدار التقرير النهائي في أوائل أو منتصف تشرين ثان/ نوفمبر.

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