مواطنان يتوجّهان مشيًا على الأقدام من نجران إلى الرياض..والهلال الأحمر ينقل أحدهم الى المستشفى!

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بدأ المواطنان السعوديان صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك آل مخلص، التوجه مشيًا على الأقدام من نجران إلى الرياض؛ تعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.

وقال صالح بن عائض : إن “الهدف الرئيس من رحلته وزميله هو أن نعبر عن مشاعر الحب والترابط والوفاء التي يضمرها الشعب السعودي لقادته، وفي هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، بمناسبة اليوم الوطني”.

وأظهرتهما المقاطع على موقع “تويتر”، وهما يحملان علم المملكة أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيرًا على الأقدام، ولكن لم تتم الرحلة بسبب مرض أحدهم وتم اسعافه من قبل الهلال الأحمر ونقله إلى المستشفى.