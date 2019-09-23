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أمر ملكي بالموافقة على منح ( 99 ) ضابطاً وفرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد

أمر ملكي بالموافقة على منح ( 99 ) ضابطاً وفرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد

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أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

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أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

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أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=776772
المناطق_واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز وهم : ـ
1 ـ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الربيع وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2 ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى بنت صالح البسام وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الشبيلي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن ناصر الوليعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5 ـ الأستاذ الدكتور / أحمد بن عمر الزيلعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الشهري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

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