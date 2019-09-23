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تعليم الليث ” يدشن فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩

تعليم الليث ” يدشن فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩
http://almnatiq.net/?p=776780
المناطق_عادل الزهراني
دشن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي،وبحضور المستشار التعليمي الأستاذ عبدالرحمن باعفيف، ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي، فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ لتوحيد المملكة العربية السعودية،تحت شعار (همة حتى القمة ) .
وأكد ” الحازمي ” على أهمية أن تقوم الحملة الإعلامية بتعزيز الاحتفاء باليوم الوطني كحدث مهم،وإظهار القيمة الحقيقية له داخل الوسط التعليمي، وإبراز ما تحقق من تحولات مشهودة ومكاسب عظيمة وقفزات غير مسبوقة في مسيرة وحدة هذا الوطن الذي أسس كيانه الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، موضحا أن الدور التربوي و الإعلامي مكملان لبعضهما البعض في تنمية الحس الوطني و تعزيز الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة .

وحث ( الحازمي ) كافة المعنيين على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس إلى ضرورة التفاعل مع برنامج الحملة عبر كافة المنابر الإعلامية.

من جانبه أوضح مدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، أن الحملة الإعلامية تهدف إلى ضمان الالتزام بالهوية الرسمية للاحتفال،وتوحيد الرسائل الإعلامية، وتسليط الضوء على برامج المدارس وأندية الحي وإدارة التعليم ، و تعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم كافة،والإسهام في تعزيز الفخر باليوم الوطني،والتفاعل مع برامجه ومبادراته.
مبيناً أن الخطة تتمركز حول صناعة المحتوى والتقارير الإخبارية ، والتغطية الإعلامية لكافة الفعاليات المصاحبة ، وتفعيل حسابات  المكاتب والمدارس وأندية الحي عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، وبث الرسائل ذات المضامين والقيم الوطنية المعبرة بما  يحقق تكامل الجهود والأثر المطلوب إعلامياً.

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