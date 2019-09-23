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مشاركات كبيرة في مسابقة (قرأنا عن الوطن )

مشاركات كبيرة في مسابقة (قرأنا عن الوطن )
http://almnatiq.net/?p=776781
المناطق_عادل الزهراني 
أغلقا نادي جدة الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون باب المشاركات في مسابقة (قرأنا عن الوطن) أجمل اقتباس في تجسيد الوطنية احتفاءً باليوم الوطني التاسع و الثمانين  التي فاقت التوقعات   وتمت متابعتها على حسابي النادي والجمعية وفريق معا لنقرأ. حيث أوكلت مهمة التحكيم لفريق منتدى الكتاب وتم اختيار الخمسة الأوائل.
وقال المدير التنفيذي لفعاليات اليوم الوطني بالشراكة بين أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون  الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي إن فعالية قرأنا عن الوطن تأتي لتجسد ثقافة القراءة عن الوطن واستخراج أجمل التعليقات والإشارات التي تعبر عن مكانة الوطن في الوجدان.
وأضاف إن هذه الفعالية تغطي مساحة الوطن بأكمله فالمشاركات متنوعة ومن جميع الأطياف
ونأمل أن تخرج في توثيق خاص بها
يتولى النادي نشره في إصدار مستقل

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