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توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

http://almnatiq.net/?p=776800
المناطق_الرياض

ردت المديرية العامة للجوازات، اليوم، على استفسارات العديد من المقيمين بشأن القرار الخاص بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة للمملكة.

وقالت الجوازات عبر حسابها على “تويتر”: “إن التأشيرة المفردة تُمدد حسب مدة الإقامة على أن لا تتجاوز مدة التأشيرة المحددة لها، أما تأشيرة الزيارة المتعددة فلا تُمدد ويلزم حاملها مغادرة المملكة قبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة، والعودة مجدداً لاستكمال بقية مدة التأشيرة”.

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية “أم القرى” نشرت أمس تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، الذي حدد رسوم تأشيرة الزيارة لغرض العمرة أو السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو الأصدقاء أو أخرى بواقع 300 ريال للدخول مرة واحدة أو للدخول المتعدد سواء كانت صلاحيتها 3 أشهر أو عاماً، وسواء كانت مدة الإقامة شهراً أو ثلاثة أشهر.

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