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شاهد.. رجل يعتدي على امرأة في أحد شوارع الرياض ليلا ويسقطها أرضا!

شاهد.. رجل يعتدي على امرأة في أحد شوارع الرياض ليلا ويسقطها أرضا!
http://almnatiq.net/?p=776802
المناطق_الرياض

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجل يعتدي على امرأة ويسقطها أرضا في أحد شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو لحظة مطاردة الرجل لإحدى السيدات خلال تواجدها مع مجموعة وقام بسحبها وصفعها على وجهها ثم طرحها أرضا على الرصيف.

وأتضح من الفيديو تواجد عدد من الأشخاص كانوا يشاهدون الموقف ولم يتدخل أحد لإبعاد المعتدي على السيدة، فيما سمع صوت إحدى السيدات تصف المعتدي بالحيوان والحقير.

وحظي المقطع على تفاعل واسع بين المتابعين الذين شنوا هجوما على المعتدي ووصفوا ما فعله ب”العيب” وطالبوا بملاحقته أمنيا ومعاقبته على فعلته.

فيديو مُضمّن

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