شاهد.. رجل يعتدي على امرأة في أحد شوارع الرياض ليلا ويسقطها أرضا!

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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجل يعتدي على امرأة ويسقطها أرضا في أحد شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو لحظة مطاردة الرجل لإحدى السيدات خلال تواجدها مع مجموعة وقام بسحبها وصفعها على وجهها ثم طرحها أرضا على الرصيف.

وأتضح من الفيديو تواجد عدد من الأشخاص كانوا يشاهدون الموقف ولم يتدخل أحد لإبعاد المعتدي على السيدة، فيما سمع صوت إحدى السيدات تصف المعتدي بالحيوان والحقير.

وحظي المقطع على تفاعل واسع بين المتابعين الذين شنوا هجوما على المعتدي ووصفوا ما فعله ب”العيب” وطالبوا بملاحقته أمنيا ومعاقبته على فعلته.