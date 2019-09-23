حزب الخير التركي: نهاية أردوغان وحزبه اقتربت

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المناطق_وكالات

قال نائب رئيس حزب الخير التركي، كوراي آيدن، إن تركيا تشهد مرحلة جديدة، سيُقضى فيها على تفرد حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسلطة.

وأكد كوراي آيدن، الذي يعتبر أحد الرموز الأساسية في تشكيل تحالف الأمة بين حزبي الخير، والشعب الجمهوري، أن مرحلة جديدة بدأت في السياسة التركية، قائلاً: انهارت أسطورة الفوز الدائم لحزب العدالة والتنمية. وصل الحزب لنهاية طريقه، وفق صحيفة “زمان” التركية.

وقال كوراي آيدن: تغير قدر تركيا اليوم. بدأت مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هي مرحلة القضاء على الكيان القائم على الرعب والتخويف. وأضاف بالقول: نحن أمام نظام متخبط لا يعرف ماذا يفعل.

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