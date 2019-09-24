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تصور والده “خنزيرا”.. فقتله

تصور والده “خنزيرا”.. فقتله
http://almnatiq.net/?p=776831
المناطق - وكالات

قتل إيطالي والده ظنا منه أنه خنزير بري خلال رحلة صيد في جنوب البلاد على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأصيب مارتينو غاودوزو، البالغ 55 عاما، بإصابة قاتلة في البطن بعدما أطلق نجله البالغ 34 عاما النار عليه عندما كان الرجلان يصطادان في أحراج كثيفة في سيتشيانيو ديلي ألبورني قرب ساليرنو.

ووقع الحادث في جزء من متنزه وطني محظور عادة على الصيادين.

وكانت وزارة البيئة الإيطالية دعت نهاية العام 2018 إلى منع الصيد على الصعيد الوطني بعد مقتل شاب في الثامنة عشرة في ظروف مماثلة.

ونددت مديرة الرابطة الوطنية للرفق بالحيوان، ميكيلا فيتوريا برابيلا، بتحول الغابات والأرياف الإيطالية إلى “الغرب الأميركي” ودعت إلى إنزال أقسى العقوبات.

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