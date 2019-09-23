احدث الأخبار

العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم !
أبرز المواد
 الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن
أبرز المواد
 إندونيسيا تكشف أسباب كارثة “الطائرة سيئة السمعة”
أبرز المواد
 مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 89
أبرز المواد
 حادث طعن إرهابي في تونس.. ومقتل رجل أمن 
أبرز المواد
 الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للغبار على منطقة نجران
أبرز المواد
 دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الأبناء
منوعات
 شاهد.. رجل يعتدي على امرأة في أحد شوارع الرياض ليلا ويسقطها أرضا!
أبرز المواد
 حزب الخير التركي: نهاية أردوغان وحزبه اقتربت
أبرز المواد
 توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يعلق على واقعة إصابة طفلة في اشتعال منصات الألعاب النارية بالرياض وهذا ما طلبه من ذويها !
أبرز المواد
 5 دول لا يمكن أبدا غزوها عسكريا!
أبرز المواد
العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم !

العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم !

أبرز المواد
الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن

الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن

أبرز المواد
إندونيسيا تكشف أسباب كارثة “الطائرة سيئة السمعة”

إندونيسيا تكشف أسباب كارثة “الطائرة سيئة السمعة”

أبرز المواد
مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 89

مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 89

أبرز المواد

العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم !

العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم !
http://almnatiq.net/?p=776852
المناطق - وكالات

أفاد موقع “الانتباهة” السوداني بالعثور على أموال ضخمة كانت مخزنة في كيس أسود داخل مرحاض طائرة في مطار الخرطوم.

وقال المصدر إن الأموال التي عثر عليها تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه سوداني، من بينها 350 ألف دولار أميركي، إلى جانب عملات أخرى.

وأشارت المعلومات الواردة إلى أن الأموال كانت داخل كيس أسود، حين عثرت عليها إحدى المضيفات بالطائرة.

واعتقدت المضيفة، وفق “الانتباهة”، أن الكيس بداخله قنبلة، مما جعلها تستنجد بطاقم التأمين. وبعد التفتيش، اتضح أنها عبارة عن أموال بعملات أجنبية مجهولة المصدر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنيابة الجمارك والتي بدورها سارعت بفتح تحقيق عاجل، وأوقفت نحو 15 عاملا للتحقيق معهم.

وفي السياق ذاته، تمت مخاطبة الشركة، التي تتبع لها الطائرة، لمد السلطات السودانية بشريط التسجيل من كاميرات المراقبة داخل الطائرة لتحديد هوية واضع النقود.

روابط ذات صلة

الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن

الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن
إندونيسيا تكشف أسباب كارثة “الطائرة سيئة السمعة”

إندونيسيا تكشف أسباب كارثة “الطائرة سيئة السمعة”
مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 89

مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 89

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*