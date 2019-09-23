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محافظ وادي الدواسر بالإنابة يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 89 مساء اليوم

محافظ وادي الدواسر بالإنابة يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 89 مساء اليوم
http://almnatiq.net/?p=776855
وادي الدواسر - فالح الدوسري

يشهد محافظ وادي الدواسر بالانابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم حفل أهالي وادي الدواسر بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك في حديقة الولامين مساء اليوم (الاثنين).

وتبدأ فعاليات الاحتفال برفع راية الوطن أمام مقر محافظة وادي الدواسر الساعة 5 عصرًا ثم التحرك في المسيرة الوطنية بعنوان ” همة حتى القمة ” التي يشارك فيها عدد مديري ورؤساء الدوائر الحكومية والجهات الأمنية وعدد من الأعيان والمواطنين، ثم عروض الخيالة والهجانة.

عقب ذلك ينتقل إلى مقر لجنة التنمية الاجتماعية بالشرافاء لتدشين فعاليات اللجنة باليوم الوطني 89 ، ثم ينتقل إلى حديقة الولامين لحضور الحفل الرسمي بعد صلاة العشاء ، الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي أعدتها اللجنة المنظمة.

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