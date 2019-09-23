الشريف : فَي يومنا الوَطَنِيُّ نَتَذَكَّرُ كَيْفَ تُحَقِّق التَّكَامُلَ وَالوَحْدَةَ الوطنية

المناطق - أملج - فايز السميري:

قال مُدِيرُ مَكْتَبِ التَّعْلِيمِ بِمُحَافَظَةٍ أملج هَاشِمُ بن مُحَمَّدٌ نَاصِرُ الشَّرِيفُ، بِمُنَاسَبَةِ اليَوْمِ الوَطَنِيِّ التاسع وَالثَّمَانُينَ نَرْفَعُ أسْمِى آَيَات التَّهَانِيَ وَالتَّبْرِيكَاتِ لِمَقَامِ خَادِمِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ المَلَكِ سَلْمَانَ بِنْ عَبْدالعَزِيز آلُ سَعُودَ حَفِظَهُ الله وَإِلَيَّ وَلِيُّ العَهْدِ صَاحِبُ السُّمُوِّ المَلَكِيِّ الأَمِيرِ مُحَمَّدٌ بِنْ سَلْمَانُ بِنْ عَبْد العَزِيز آلُ سَعُودَ حَفِظَهُ الله بِذِكْرَى الوَحْدَةِ الوَطَنِيَّة ُ البُطُولِيَّةِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَى أَسَاسٍ صلب وَقَوِي تَحْتَ رَايَةِ التَّوْحِيدِ,,. فوطني ماض تليد وعريق وحاضر مجيد برؤية طموحة بهمة شامخة حتى القمة فَيومنا الوَطَنِيُّ مُنَاسَبَةٌ غَالِيَةٌ عَلَى قُلُوبِنَا وَذَاكِرَتنَا وَمَشَاعِرِنَا وَوِجْدَانِنَا,. فَفِي يومنا الوَطَنِيُّ نَتَذَكَّرُ كَيْفَ تُحَقِّق التَّكَامُلَ وَالوَحْدَةَ الوطنية والأمنَ وَالأَمَانَ وَعَمَّ الرَّخَاءَ أَرْجَاءُ الوَطَنِ الغَالِي المِعْطَاءِ,. فَفِي يَوْمِنَا الوَطَنِيّ وَذِكْرَاهِ العَطِرَةُ يَرْفَعُ فِيهُ كُلُّ مُوَاطِنِ رَأْسِهِ شُمُوخًا وَفَخْرًا وَبهمة حتى القمة بِمَا تَحَقُّقٌ مِنْ نَهْضَةٍ تَنْمَوِيَّةٌ شَامِلَةٌ تُحُقِّقْتُ عَلَى أَرْضِ الوَطَنِ المِعْطَاءِ,,. وَفِي يَوْمِنَا الوَطَنِيُّ نَدْعُو اللهَ العُلًى القَدِيرُ أَنْ يَحْفَظَ لِنَّا وطننا وقيادتنا الحكيمة وجنودنا الأبطال على حدودنا وينصرهم ، وَبِهَذِهِ الذكرى الوطنية الغَالِيَةِ تحتفل مَدَارِسُ التَّعْلِيمِ فِي مُحَافِظَةِ أملج حكومية وخاصةبنين وبنات باليوم الوطني ويشارك في ذلك الجميع مشرفون ومشرفات وقائدو المدارس والقائدات والمعلمون والمعلمات وأبناؤنا الطلاب والطالبات بهمة حتى القمة وبطموح شامخ بشموخ الوطن الغالي ،.