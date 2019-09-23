وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة تبوك يرفع التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني 89

تبوك - علي العميري:

رفع وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة تبوك المهندس صالح بن ناصر العميري أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة العربية السعودية .

وَقَال ان مسيرة 89 عاماً من العطاء بدأت على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه حيث بدأ الاستقرار والنماء والازدهار بتوحيد المملكة العربية السعودية وأطرافها المترامية في كيان موحد متماسك قوي تحت راية التوحيد.

واستمر البناء والنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمعرفي بمساهمات أبناء الملك المؤسس من ولاة الأمر رحمهم الله بواسع رحمته وبقي هذا الوطن الشامخ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

حيث تفوق وطننا الغالي في ثلاثة محاور ضمن رؤية المملكة 2030 العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط بين القارات وكل عام ووطننا في امن وامان.