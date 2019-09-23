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شاهد.. ضباط وجنود الحرس الوطني في “يوم الوطن”: “من دونها للموت الأحمر والمعارك جاهزين”

شاهد.. ضباط وجنود الحرس الوطني في “يوم الوطن”: “من دونها للموت الأحمر والمعارك جاهزين”
http://almnatiq.net/?p=776875
المناطق - الرياض

تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، وقضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.

وفي كل عام، تبتهج المملكة احتفالا وتثار قريحة الشعراء تبجيلا لهذا اليوم الذي لا يترك منطقة أو محافظة أو بيتا لا يخلو من الاحتفال بهذا اليوم العظيم.

ومن هؤلاء الشعراء، كان للحرس الوطني نصيب، إذ أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني لعدد من ضباطها وجنودها الشعراء، وهم يصدحون باليوم الوطني والمملكة، الملجأ والحصن قبلة المسلمين وساند العروبة.

ومن هذه الأبيات:

من دونها للموت الأحمر والمعارك جاهزين
عيالها حنا وحنا بالوغى قواتها

في بر ولا بحر ولا في سماها محلقين
مثل الصقور أنذود عنها لا احتمت غاراتها

فك

 

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