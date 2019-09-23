احدث الأخبار

إيران تعلن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة
أبرز المواد
 تنسيق إيراني – حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية
أبرز المواد
 حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنؤون القيادة باليوم الوطني
أبرز المواد
 وزير المالية : إنجازات القطاع المالي ثمرة من ثمار شجرة العطاء التي غرسها مؤسس الكيان والمناخ الخصب الذي تهيئه حكومة خادم الحرمين
أبرز المواد
 وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة تبوك يرفع التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني 89
منطقة تبوك
 الشريف : فَي يومنا الوَطَنِيُّ نَتَذَكَّرُ كَيْفَ تُحَقِّق التَّكَامُلَ وَالوَحْدَةَ الوطنية
منطقة تبوك
 محافظ وادي الدواسر بالإنابة يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 89 مساء اليوم
منطقة الرياض
 العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم !
أبرز المواد
 الشيخ ماجد بن عجمي الدويش: في يوم الوطن نشيد بالرجال الذين يدافعون عن الوطن
أبرز المواد
 إندونيسيا تكشف أسباب كارثة “الطائرة سيئة السمعة”
أبرز المواد
 مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 89
أبرز المواد
 حادث طعن إرهابي في تونس.. ومقتل رجل أمن 
أبرز المواد
إيران تعلن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة

إيران تعلن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة

أبرز المواد
تنسيق إيراني – حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية

تنسيق إيراني – حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية

أبرز المواد
حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنؤون القيادة باليوم الوطني

حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنؤون القيادة باليوم الوطني

أبرز المواد
وزير المالية : إنجازات القطاع المالي ثمرة من ثمار شجرة العطاء التي غرسها مؤسس الكيان والمناخ الخصب الذي تهيئه حكومة خادم الحرمين

وزير المالية : إنجازات القطاع المالي ثمرة من ثمار شجرة العطاء التي غرسها مؤسس الكيان والمناخ الخصب الذي تهيئه حكومة خادم الحرمين

أبرز المواد

إيران تعلن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة

إيران تعلن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة
http://almnatiq.net/?p=776876
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم (الاثنين)، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي تملكها شركة سويدية وكانت ترفع العلم البريطاني عند احتجازها قبل أكثر من شهرين.

وأفاد ربيعي خلال مؤتمر صحافي أن «الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار».

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني الناقلة «ستينا إمبيرو» في مضيق هرمز بدعوى ارتكابها مخالفات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق.

وأفرجت سلطات المنطقة عن الناقلة الإيرانية في أغسطس (آب) الماضي.

وكانت إيران أفرجت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، عن سبعة من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصاً.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم حينئذ إن هناك تواصلاً يومياً على أعلى المستويات السياسية بين السويد وإيران منذ احتجاز الناقلة.

روابط ذات صلة

تنسيق إيراني – حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية

تنسيق إيراني – حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية
حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنؤون القيادة باليوم الوطني

حكام إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة يهنؤون القيادة باليوم الوطني
وزير المالية : إنجازات القطاع المالي ثمرة من ثمار شجرة العطاء التي غرسها مؤسس الكيان والمناخ الخصب الذي تهيئه حكومة خادم الحرمين

وزير المالية : إنجازات القطاع المالي ثمرة من ثمار شجرة العطاء التي غرسها مؤسس الكيان والمناخ الخصب الذي تهيئه حكومة خادم الحرمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*