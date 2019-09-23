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الصين: الخلافات في الخليج ينبغي أن تُحل سلمياً عن طريق الحوار

الصين: الخلافات في الخليج ينبغي أن تُحل سلمياً عن طريق الحوار
http://almnatiq.net/?p=776895
المناطق - وكالات

نقل التلفزيون الرسمي في الصين عن الرئيس شي جين بينغ قوله لرئيس الوزراء العراقي في بكين الاثنين، إن الخلافات في منطقة الخليج ينبغي أن تُحل سلمياً عن طريق الحوار.

وقال الرئيس الصيني: “في الوقت الراهن الوضع معقد وحساس في منطقة الخليج”.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تعزو مسؤولية الهجمات على أرامكو السعودية إلى إيران، وأن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أميركية وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.

وقال جونسون للصحافيين، على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “نعتقد أن من المرجح جداً حقاً أن تكون إيران مسؤولة فعلاً.. سنعمل مع أصدقائنا الأميركيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في بقيق وهجرة خريص.

ولفت المالكي: “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

كما أوضح أن طائرات مسيرات إيرانية الصنع (درونز) من طراز “دلتا-ونج” شاركت في الهجوم على أرامكو.

وعرض مقطعاً يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

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