في يوم الوطن مدني الباحة يُكرم ابناء وذوي شهدائه

المناطق - الباحة

كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/١/٢٤ ابناء وذوي شهداء الدفاع المدني بالمنطقة وفاءً وتقديرًا لهم

وقد عبر ذوي الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لولاة الامر يحفظهم الله على دعمهم ومتابعة أبناء واسر الشهداء سائلين الله ان يديم علينا جميعا نعمة الامن وان يحفظ هذه البلاد من كل مكروه

واشار البسامي انه في كل عام نتوقف عند هذا اليوم لنروي ملحمة التوحيد وما ينبغى علينا من واجبات ومسؤوليات تجاه قيادتنا الرشيده ووطننا المعطاء ومنها احياء ذكرى الشهداء بالمنطقة.

واكد ان هذا التكريم جاء تقديرا وتكريما للشهداء الذين ضحو بارواحهم الزكية للمحافظة على سلامة الارواح والممتلكات. سائلاً الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته .