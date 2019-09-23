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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع جلالة ملك مملكة البحرين

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع جلالة ملك مملكة البحرين

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع جلالة ملك مملكة البحرين
http://almnatiq.net/?p=776912
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأعرب جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عن استنكار البحرين وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكداً وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
وشدد جلالته على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.
وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً – أيده الله – إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
كما تم خلال المباحثات، استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب البحريني، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

 

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