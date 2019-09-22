لوحات فنية وطنية بفعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية

المناطق - الجبيل الصناعية

شارك في فعاليات اليوم الوطني (89 ) ( همة حتى القمة ) بمدينة الجبيل والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل نخبة من فنانات الجبيل والذين يمثلن جسفت الجبيل وذلك من خلال ركن مرسم جسفت .والذي يهدف إلى تطوير المواهب الفنية عبر العديد من الورش التدريبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية وتستهدف جميع الفئات العمرية .

حيث تواجد في المرسم أكثر من خمس ورش فنية لفئات عمرية مختلفة من الأطفال على أيدي نُخبة من فنانات جسفت الجبيل ، بالإضافة إلى ركن الرسم الحيّ أمام الجمهور والتي تعبر عن حب الوطن .

هذا وقد قدم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في الفعاليات عروض للسيارات اللاسلكية وشارك الجمهور أيضا بتجارب سيارات الريموت بالإضافة إلى بطولة نسائية وجوائز للفائزات

ومشاركة للعائلات في تجربة السموليتر للطائرة والتحكم بالريموت. فحين قدمت هدايا للحضور من الأطفال والكبار.

وتتواصل الفعاليات اليوم الاثنين بمركز الملك عبدالله الحضاري بأوبريت وطني بمشاركة الفنانين السعوديين أسماعيل مبارك ،و سلطان خليفة ، وعبدالله الخشرمي، والفنان الاماراتي محمد الشحي .بالإضافة إلى مسيرة وطنية في شوارع مدينة الجبيل الصناعية بالسيارات الكلاسيكية والدبابات ، والخيالة، والدراجات الهوائية وطلاب الكشافة .