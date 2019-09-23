احدث الأخبار

مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك: في اليوم الوطني نباهي بإنجاز المؤسس ونستبشر الخير فيما هو قادم
منطقة تبوك
 لوحات فنية وطنية بفعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 محرك البحث ( google ) يشارك في احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ 89
أبرز المواد
 ملك البحرين يؤكد أن لقاءه بخادم الحرمين الشريفين يأتي استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع جلالة ملك مملكة البحرين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين
أبرز المواد
 شرطة الرياض تباشر بلاغاً عن تعرض مقيمين لاعتداء وتكشف محاولتهم تهريب أموال خارج المملكة
أبرز المواد
 في يوم الوطن مدني الباحة يُكرم ابناء وذوي شهدائه
منطقة الباحة
 الصين: الخلافات في الخليج ينبغي أن تُحل سلمياً عن طريق الحوار
أبرز المواد
 ملك البحرين يصل جدة
أبرز المواد
 رويترز: السعودية تستعيد كامل إنتاج النفط الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 شاهد.. ضباط وجنود الحرس الوطني في “يوم الوطن”: “من دونها للموت الأحمر والمعارك جاهزين”
أبرز المواد
مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك: في اليوم الوطني نباهي بإنجاز المؤسس ونستبشر الخير فيما هو قادم

مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك: في اليوم الوطني نباهي بإنجاز المؤسس ونستبشر الخير فيما هو قادم

منطقة تبوك
لوحات فنية وطنية بفعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية

لوحات فنية وطنية بفعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
محرك البحث ( google ) يشارك في احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ 89

محرك البحث ( google ) يشارك في احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ 89

أبرز المواد
ملك البحرين يؤكد أن لقاءه بخادم الحرمين الشريفين يأتي استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين

ملك البحرين يؤكد أن لقاءه بخادم الحرمين الشريفين يأتي استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين

أبرز المواد

مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك: في اليوم الوطني نباهي بإنجاز المؤسس ونستبشر الخير فيما هو قادم

مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك: في اليوم الوطني نباهي بإنجاز المؤسس ونستبشر الخير فيما هو قادم
http://almnatiq.net/?p=776929
المناطق - تبوك
رفع مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 سائلاً المولى القدير أن يحفظ لوطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه.
وقال الدكتور اللحيدان في تصريحه بهذه المناسبة : ها هي المملكة العربية السعودية دولة حديثة مترامية الأطراف ذات ثقل سياسي وقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها ورياده في العالم الإسلامي لا ينازعها عليها الا جاهل, فهذه الدولة التي أسسها الملك عبدالعزيز رحمهُ الله قبل تسع وثمانون عاماً , قد ورثت تاريخاً يتجاوز المئتين عام من الالتزام بمبادئ الدين الاسلامي الذي كان ومايزال مشعل الطريق لكل ما قامت به وتقوم به هذه الدولة داخلياً وخارجياً.
وأضاف : ونحن نحتفل اليوم فإننا نباهي بإنجاز الملك المؤسس – رحمه الله – وكذلك نستبشر الخير فيما هو قادم من الأيام من الخطط الطموحة المرتكزة على رؤية 2030 وإلى مستقبل باهر للجميع من مواطنين ومقيمين لتصبح المملكة العربية السعودية نموذجاً يحتذى في التنمية المبنية على ماضٍ عريق والمنطقة إلى ما يشبه المستحيل في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

روابط ذات صلة

وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة تبوك يرفع التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني 89

وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة تبوك يرفع التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني 89
الشريف : فَي يومنا الوَطَنِيُّ نَتَذَكَّرُ كَيْفَ تُحَقِّق التَّكَامُلَ وَالوَحْدَةَ الوطنية

الشريف : فَي يومنا الوَطَنِيُّ نَتَذَكَّرُ كَيْفَ تُحَقِّق التَّكَامُلَ وَالوَحْدَةَ الوطنية
مدير تحرير جوال منطقة تبوك : يوم الوطن 89 شكر وعرفان

مدير تحرير جوال منطقة تبوك : يوم الوطن 89 شكر وعرفان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*