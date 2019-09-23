مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك: في اليوم الوطني نباهي بإنجاز المؤسس ونستبشر الخير فيما هو قادم

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رفع مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 سائلاً المولى القدير أن يحفظ لوطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه.

وقال الدكتور اللحيدان في تصريحه بهذه المناسبة : ها هي المملكة العربية السعودية دولة حديثة مترامية الأطراف ذات ثقل سياسي وقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها ورياده في العالم الإسلامي لا ينازعها عليها الا جاهل, فهذه الدولة التي أسسها الملك عبدالعزيز رحمهُ الله قبل تسع وثمانون عاماً , قد ورثت تاريخاً يتجاوز المئتين عام من الالتزام بمبادئ الدين الاسلامي الذي كان ومايزال مشعل الطريق لكل ما قامت به وتقوم به هذه الدولة داخلياً وخارجياً.

وأضاف : ونحن نحتفل اليوم فإننا نباهي بإنجاز الملك المؤسس – رحمه الله – وكذلك نستبشر الخير فيما هو قادم من الأيام من الخطط الطموحة المرتكزة على رؤية 2030 وإلى مستقبل باهر للجميع من مواطنين ومقيمين لتصبح المملكة العربية السعودية نموذجاً يحتذى في التنمية المبنية على ماضٍ عريق والمنطقة إلى ما يشبه المستحيل في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – .