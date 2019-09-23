نائب وزير الداخلية : اليوم الوطني مناسبة عزيزة وتاريخ راسخ يعرب عن اعتزاز وفخر

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رفع معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه فيما يلي نصها : تمثل مناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة ذكرى عزيزة على القلوب وتاريخ راسخ يعرب عن اعتزاز وفخر بتضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء – رحمهم الله – في توحيد هذ الكيان الشامخ والصرح القائم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم منهجاُ ودستوراً .

وأضاف : وأكمل المسيرة المباركة الأبناء الملوك البررة – رحمهم الله – وصولاً إلى العهد الميمون والزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .

وتابع : إن الأمن والامان والازدهار التي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل قياداتها الحكيمة على مرور العصور والأزمنة ومسارات التغيير حول العالم ماضياً وحاضراً أكبر دليل على الحنكة السياسية والاستشراف المستقبلي منذ توحيدها وما حظيت به من مكانة دولية وإسلامية من خلال مواقفها الثابتة ودورها في نشر الأمن والسلم العالمي ومكافحة ظواهر الإرهاب وأنواع الفكر الضال حتى أصبحت نموذج عالمي قائم في مجال الأمن الفكري والاجتماعي.

وأردف قائلاً : وما تحقق بفضل من الله عز وجل من استتباب الأمن وحفظ للمقدرات وتنمية الموارد وإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات أثبت قدرة المملكة ورجالاتها على التعامل مع الظروف والتحديات مهما تعددت وكان حالها ومكانها.

وما نشهده اليوم من صرح مؤسسي عظيم في وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وما عليها من واجبات الوطنية وتشرف كافة منسوبيها بخدمة وتقديم أرواحهم فداء للوطن وتوجيهات سمو وزير الداخلية حفظه الله بالعمل على التطوير المستمر وبذل الجهود الموحدة لأكمال مسيرة العطاء والنماء في هذا الوطن الغالي .

ختاماً أرفع التهنئة الخاصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بهذه الذكرى العزيزة والغالية لمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد قيادة وشعباً ، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش.