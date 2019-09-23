حضور وتفاعل من أهالي محافظة الدلم في حفل اليوم الوطني

الدلم - أشرف العصيمي

شارك أهالي محافظة الدلم مساء أمس الأحد في الاحتفال الرسمي الذي أقامته بلدية المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 “همة حتى القمة “في منتزه الضاحي.

وقد اقيم الحفل بحضور محافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي و رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد وعدد من القيادات الأمنية والإدارية .

واشتمل الحفل الرسمي على قصائد واوبريت وطني للفنان ماجد الرسلاني ومشاركة عدد من الشعراء .

كما شارك محافظ الدلم في الحفل بكلمة قال فيها “انه من دواعي سروري ان أهنى القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني 89 ، داعيًا الله أن يحفظ الله بلاد الحرمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وأكد المحافظ أن الجهات الحكومية في محافظة الدلم بذلت قصارى جهدها للاحتفال بالمناسبة العزيزة على الجميع، وتخصيص أياماً لها، بهدف مشاركة أهالي الدلم فرحتهم، وإسعادهم بالعديد من الفعاليات،

واختتم الحفل بالعرضة السعودية وإطلاق الألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم .

الجدير بالذكر ان الحفل شهد حضور وتفاعل كبير من أهالي المحافظة أثبت مدى حب الوطن الكبير .