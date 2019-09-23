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رئيس المجلس البلدي بـ الخرج “اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا “

رئيس المجلس البلدي بـ الخرج “اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا “

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رئيس المجلس البلدي بـ الخرج “اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا “

رئيس المجلس البلدي بـ الخرج “اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا “
http://almnatiq.net/?p=776947
المناطق - الخرج

وصف رئيس المجلس البلدي بمحافظة الخرج الدكتور مصلح عبيد العنزي ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، بالمناسبة السعيدة وقال في كلمة له بهذه المناسبة :

نحتفل هذا اليوم بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا نشكر الله فيها على ما من به علينا من انعم كثيرة وعطاءات لا حدود لها ونسأل الله أن يغفر لموحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

تسعة وثمانون عاماً عاما من العطاء والتقدم والازدهار والرفاهية وتوفير ما يخدم ابناء هذا الشعب تعليما وصحيا واجتماعياً واقتصاديا.

تسعة وثمانون عاماً من اللحمة الوطنية التي أظهر فيها الشعب السعودي حبه وانتمائه وولائه لوطنه وقيادته وحافظ على مكتسباته وساهم في صناعة تاريخه.

تسعة وثمانون عاماً ونحن نفتخر ونعتز ونتباهى بقيادة رشيدة وطموحة تسعى إلى عز الإسلام والمسلمين وإلى خدمة شعبها والوصول به إلى القمم.

تسعة وثمانون عاماً ووطني يمثل قمة الهرم الإسلامي في العالم يدافع عن حقوقه وينصر قضاياه ويساهم في استقرار العالم الإسلامي والمحافظة على تماسكه وقوته.

تسعة وثمانون عاماً ووطني يفخر بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوفه ويبذل الغالي في سبيل راحتهم وإداء مناسكهم بيسر وسهوله.

تسعة وثمانون عاماً ووطني من رقي إلى رقي شامخا في كل الأصعدة وعلى جميع المستويات ويتقدم بخطوات ممنهجه ومدروسة نحو القمة المتجددة والتي لا حدود لها.

نهنئ بهذا المناسبة قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم وإلى جنودنا البواسل الذين سطروا ملاحم في الذود عن وطننا ونصرة الإسلام في كل مكان.

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