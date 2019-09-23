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خادم الحرمين مغردا : “يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار”

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خادم الحرمين مغردا : “يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار”
http://almnatiq.net/?p=776956
المناطق - متابعات

نشر حساب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تغريدة له بمناسبة اليوم الوطني والتي نالت تفاعلاً كبيراً بين المواطنين في أول دقائق لنشرها.

وكتب الملك “نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده”.

وأضاف “إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار”.

 

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