محافظ ضبا يرعى احتفال اليوم الوطني بالمحافظة

المناطق - تبوك

رعى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي أمس احتفال المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89للمملكة الذي أقيم على الواجهة البحرية، بحضور رئيس بلدية المحافظة الدكتورعبدالله بن الرحيم الغبان و مديرالمسؤولية الإجتماعية في شركة نيوم محمد بن عطاالله التويجري وعدد من القيادات الأمنية والحكومية والمسؤولين و جمع غفير من الأهالي.

وفي بداية الحفل ألقى عمر مسعود ابوشريان كلمة أهالي المحافظة رفع من خلالها رسالة حب وولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود و لصاحب السمو الملكي الاميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – بمناسبة احتفال بلادنا باليوم الوطني التاسع والثمانين وقد تحققت جملة من الانجازات على كافة الأصعدة والرياضية والاجتماعية غير المسبوقة .

وأشار إلى أن أهم ما تميزت به هذه البلاد هو نعمة الأمن والأمان الذي يعد من أولويات قيادتنا الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – داعيا المولى عز وجل ان يديم هذه النعم مبينا أن بلادنا تحتل مكانة مرموقة بين دول العالم تتعاضم معها أهميتها الاستراتيجية و قوتها المؤثرة وحضورها الفاعل على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.

بعد ذلك قدم عدد من القصائد التي جسدت حب الوطن في حين شهد الحفل عرضاً مصوراً لمشاريع عملاقة نفذت في بلادناضمن رؤية 2030 كما قدمت فرق استعراضية للاطفال تغنت بحب الوطن .

وتضمنت فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني ،استعراضا للقوارب ومسيرة للهجن ومعرضا للفنون تضمن العديد من الصور و اللوحات والرسومات التشكيلية صاغها شباب وفتيات المحافظة .

وفي ختام الحفل استمتع الحضور بمشاهدة الألعاب النارية .