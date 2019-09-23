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خادم الحرمين مغردا : “يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار”

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بلدية المنجور تحتفل باليوم الوطني

بلدية المنجور تحتفل باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776972
المناطق - تبوك
احتفلت بلدية المنجور التابعة لأمانة منطقة تبوك مساء أمس باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية  بحضور رئيس المركز صالح بن محمد بن رفادة ورئيس بلدية المنجور المهندس سعيد بن محمد العمري وعدد من المسؤولين وجمع من الاهالي وذلك بالحديقة العامة لمركز المنجور .
بدأ الحفل بكلمة ألقاها صالح بن محمد بن رفادة رئيس مركز المنجور نيابة عن اهالي المركز  أن ذكرى الاحتفال باليوم الوطني هي ذكرى عظيمة للوطن والمواطن كونها أهم رابط يقوي مفهوم الولاء والانتماء ويعكس الصورة الحقيقة لتاريخ دولتنا القائمة على الكتاب والسنة النبوية.
بعد ذلك تم عرض مونتاج عن حب الوطن وحضرت العرضة السعودية واوبريت خاص بهذه المناسبة  أيضاً شمل الاحتفال قصائد وطنية وفلكور شعبي “الرفيحي ”  كما حضرت الفرق الاستعراضية الخاصة بالاطفال والالعاب النارية  وفي الختام تم توزيع هدايا وجوائز قيمة للحضور .

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