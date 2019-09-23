يوم الوطن ترتفع فيه الهامات لتعانق أمجاد الوطن

تبوك - نوفه العنزي

تحتفل المملكة العربية السعودية في اليوم الأول من الميزان الموافق ٢٣سبتمبر من كل عام بيومها الوطني في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .

يوم ترتفع فيه الهامات لتعانق أمجاد الوطن وتدون قصة وفاء سطرها قادة عظماء .

ونحن نتذكر في هذا اليوم قصة المجدونعتز بما لدينا من قيم تأسست عليها هذه البلاد .

وهاهو الموعد يتجدد كل عام ليترجم حبنا وولاءنا لوطننا المعطاء وقيادتنا الحكيمة .

إننا في يومنا الوطني ال (٨٩) وتحت شعار همة حتى القمة نقف وقفة إهتمام لمراجعة أدوارنا ومانتحمله من مسؤوليات في ظل منظومة الوطن المتكاملة لإعلاء مكانة المملكة العربية السعودية والإحتفاء بماتحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية .

إننا بذلك نرد الجميل لوطننا الغالي وقادتنا الذين أولوا المواطن أهمية كبيرة ووضعوة في قلب خطط التنمية وأعمال التطوير ووفروا له سبل العز والتمكين والأمن والإستدامة .

وسيظل هذا اليوم مناسبة ملهمة تحيي في النفوس مشاعر الفخر والإعتزاز لتسجل في صفحات التاريخ قصة وطن حقق الإعجاز والإنجاز برؤية واثقة .