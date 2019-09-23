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قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

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قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776981
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني .
وأكد سمو قائد القوات المشتركة ان مناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تمر ونحن نستحضر في هذا اليوم المجيد ذكريات المجد، وملاحم الشموخ والعزة، لمؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وابنائه البررة من بعده، من خلال رؤية حكيمة، ونهج قويم، أسس لدولة حضارية، ذات رؤية ورسالة توحدت تحت راية التوحيد الخالدة، لبناء مجتمع متماسك ،تسوده المحبة والوئام، في وحدة وطنية متكاملة بمكتسباتها ومقدراتها، صنعها الأجداد وأكمل تشييدها الأحفاد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله ورعاه- وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ليخلد التاريخ لهذا الوطن الغالي ولهذه القيادة المباركة الذي شرفه الله بخدمة ورعاية وحماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، نهضة متواصلة، وتطور دائم، ونماء متتابع،بثروات ممنوحة، وإمكانات وافرة،وموارد بشرية مؤهلة، وعلاقات متماسكة، لتؤهل هذا الكيان الفريد لأن يكون في مقدمة الأمم الرائدة.
وقال سموه : لقد سخرت هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها كافة إمكاناتها وقدراتها لبناء وإعداد قواتنا المسلحة بجميع أفرعها في وزارة الدفاع لتكون مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الـــوطن ومصالحه من التهديد الخارجي وتقـــود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار من خلال الردع والدفاع ضد كافة التهديدات لحماية مصالح أمن المملكة والتنسيق المتكامل مع عناصر القوى الوطنية لتطوير الإمكانيات والمنافع المتبادلة لتعزيز الأمن الوطني وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة في بيئة عمل قائمة على الجدارة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد
والقدرات وفق رؤية طموحة وبناءة، متوائمة مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) والتي دشنها خادم الحرمين الشريفين، ورعاها بمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله عز وجل-.
وختاماً في هذه المناسبة العزيزة أحيي رجالنا ،أبطالنا ممن يذودون بأرواحهم على الحدود وفي الثغور، فداءً لهذا الوطن الغالي يرسمون حدوده بالعرق والدم والتضحيات لهم منا كل التحايا والتقدير. رحم الله منهم الشهداء ،وشفى المصابين ،وحقق النصر والثبات والتمكين للمرابطين،وأدام علينا نعمة الأمن والأمان وحفظ بلادنا من كل سوء.

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