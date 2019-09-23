مدير مستشفى الولادة والاطفال بـ الخرج “اليوم الوطني سيرة مشرفة لوطننا “

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وصف مدير مستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج الأستاذ عايض بن حمود العصيمي ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89 بالمناسبة السعيدة

وقال في كلمة له بهذه المناسبة :

تحتفل المملكة العربية السعودية في كل عام في يومها الوطني المجيد الذي يحكي السيرة المشرفة لهذه الدولة المباركة والتي قامت على تطبيق الشريعة وبنيت اساساتها على العدل والسعي الجاد نحو إسعاد المواطن وتأمين كل احتياجاته في شتى المجالات الصحية والتعليمية والصناعية والتجارية.

وتحل هذه الذكرى العطرة لليوم الوطني الـ89 لبلادنا الغالية

من جديد لنحتفل جميعا كمواطنين فخورين بانتمائنا الى هذه الأرض الطاهرة ومفاخرين بالنمو والتطور والازدهار ورفع النهضة التنموية لهذا البلد وتوفير الخدمات الصحية الكاملة وغيرها من الخدمات المهمة التي تشهده مختلف مرافق الدولة -بفضل الله- ثم جهود مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه البررة الميامين من بعده وحتى عهدنا الزاهر بعهد خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد ن سلمان قائد حلم مملكة المستقبل الشابة المختلفة التي قوامها الثقة باقتصاد متنوع وبنية صناعية منافسة ونهضة علمية متميزة بالابتكار لتحقيق رؤية 2030 لمستقبلا افضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتناوالمحافظة على اصالة مجتمعنا وثوابته.

وبهذه المناسبة يشرفني ونيابة عن كافة منسوبي مستشفى

الولادة والاطفال بالخرج أتشرف بأن أرفع أسمى ايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 .