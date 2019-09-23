احدث الأخبار

منتخبات البارالمبية السعودية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا بـ 22 ميدالية
أبرز المواد
 شاهد .. ” أنا سعودي ” عمل يقدمه الأمير خالد الفيصل للنشء بمناسبة اليوم الوطني
أبرز المواد
 مدير مستشفى الولادة والاطفال بـ الخرج “اليوم الوطني سيرة مشرفة لوطننا “
منطقة الرياض
 قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني
أبرز المواد
 يوم الوطن ترتفع فيه الهامات لتعانق أمجاد الوطن
منطقة تبوك
 بلدية المنجور تحتفل باليوم الوطني
منطقة تبوك
 غوتيريس : تشكيل اللجنة الدستورية السورية .. واجتماع خلال أسابيع
أبرز المواد
 محافظ ضبا يرعى احتفال اليوم الوطني بالمحافظة
منطقة تبوك
 خادم الحرمين مغردا : “يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار”
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة : اليوم الوطني موعد يتجدد كلَّ عام لترجمة حُبَّنا ووفائنا وولائنا لوطننا المعطاء وقيادته الحكيمة
أبرز المواد
 رئيس بلدية البدع : وطني 89 فخر واعتزاز لنا
منطقة تبوك
 رئيس المجلس البلدي بـ الخرج “اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا “
منطقة الرياض
منتخبات البارالمبية السعودية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا بـ 22 ميدالية

منتخبات البارالمبية السعودية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا بـ 22 ميدالية

أبرز المواد
شاهد .. ” أنا سعودي ” عمل يقدمه الأمير خالد الفيصل للنشء بمناسبة اليوم الوطني

شاهد .. ” أنا سعودي ” عمل يقدمه الأمير خالد الفيصل للنشء بمناسبة اليوم الوطني

أبرز المواد
مدير مستشفى الولادة والاطفال بـ الخرج “اليوم الوطني سيرة مشرفة لوطننا “

مدير مستشفى الولادة والاطفال بـ الخرج “اليوم الوطني سيرة مشرفة لوطننا “

منطقة الرياض
قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

أبرز المواد

منتخبات البارالمبية السعودية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا بـ 22 ميدالية

منتخبات البارالمبية السعودية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا بـ 22 ميدالية
http://almnatiq.net/?p=776991

حققت المنتخبات السعودية”كرة الهدف،البوتشيا، ألعاب القوى “لذوي الإعاقة المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة وبرصيد 22 ميدالية “12 ذهبية ، 7 فضيات ، 3 ميداليات برونزية .
وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية “12 ذهب، 7 فضيات ، برونزية واحدة ” ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين .
ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة .

روابط ذات صلة

شاهد .. ” أنا سعودي ” عمل يقدمه الأمير خالد الفيصل للنشء بمناسبة اليوم الوطني

شاهد .. ” أنا سعودي ” عمل يقدمه الأمير خالد الفيصل للنشء بمناسبة اليوم الوطني
قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

قائد القوات المشتركة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني
غوتيريس : تشكيل اللجنة الدستورية السورية .. واجتماع خلال أسابيع

غوتيريس : تشكيل اللجنة الدستورية السورية .. واجتماع خلال أسابيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*