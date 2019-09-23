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قائد قوات الدفاع الجوي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

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قائد قوات الدفاع الجوي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

قائد قوات الدفاع الجوي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=776998
المناطق - واس

رفع معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو ،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني .
وقال معاليه : اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (89) يعد مناسبة غالية علينا جميعاً، كيف لا ونحن نستحضر فيه جميعاً ما قام به مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- والرجال المخلصون معه من توحيد هذه المملكة المترامية الأطراف، ولم الشمل، وجمع الشتات تحت راية واحدة وكلمة واحدة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، إن هذه المناسبة جديرة بالفخر والاعتزاز وتكريس معنى المواطنة الصادقة انطلاقا من أن حب الوطن غريزة فطرية، ومحبة الأرض التي ولدنا عليها، ونشأنا في ظلالها، وتعلمنا فيها مستأمنون عليها بالدفاع عنها والحفاظ على مقدراتها وعمارتها.
وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي إننا في هذا اليوم نستلهم الدروس من سيرة القائد المحنك الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- الذي استطاع بتوفيق الله ثم بحنكته وبصيرته أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ لينطلق بخطى ثابتة وعلى نهجه أبنائه من بعده نحو التطور والبناء حتى وصلنا إلى هذا العصر الزاهر عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وما تحظى به بلادنا من نهضة شاملة ونقلة نوعية في كافة جوانب الحياة عسكرياً، وعلمياً، وثقافياً، واقتصادياً،وفكرياً، بسواعد أبنائها العصاميين جعل منها مكانة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي رغم ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أحداث عصيبة.
وسأل الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان .

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