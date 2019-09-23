مدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان: اليوم الوطني سيرة وطن ورؤية قيادة وتلاحم شعب

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http://almnatiq.net/?p=777010
جازان - المناطق :

تقف المملكة العربية السعودية اليوم في عز مجدها وازدهارها ، حيث تأتي ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين ونحن نعيش ضمن افضل دول العالم المتقدمة .
وقد هيأ الله -عز وجل- القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي وحد كلمتها تحت راية الحق والتوحيد , وأقام على يديه هذا الكيان الذي يعد نموذجاً يحتذى به في وحدته وترابطه وتلاحم أبنائه قيادة وشعب.
إن المملكة تسير وفق نهضة تنموية شاملة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ويشهد الوطن تحولات كبيرة تواكب التحديات العالمية وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني الشامل ، تلك الرؤية التي حدد ملامح الإصلاحات والتحديث والتطور بها ؛ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
كما تحرص القيادة الرشيدة على توفير أسباب وسبل الحياة الكريمة للمواطن في كافة المجالات , أن ما تحقق لهذه البلاد الطاهرة المباركة وشعبها يتطلب عمل الجميع على تعزيز أمنها وأمانها قولا وعملا وبذل الغالي والنفيس لحماية مقدساتها وحدودها وصيانة مقدراتها وحماية مكتسباتها .
داعين المولى -جل وعلا- أن يحفظ وطننا وينصر جنودنا البواسل وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكمية.

بقلم – أ. سليمان بن سعيد ابو ملحه

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