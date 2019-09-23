مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير منطقة جازان : اليوم الوطني ذكرى الشموخ والمجد والوفاء لوطن عظيم

جازان - المناطق :

في كل عام يتجدد فينا الحب والولاء والوفاء لمملكتنا الغالية ولهذا البلد الكريم لقيادته الحكيمة , اليوم ذكرى الوطن التاسع والثمانين وهو يتجلى فيه شموخه المعتاد وعزه المتواصل , اليوم نستذكر الملك المؤسس الملك الموحد جلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – الذي وحد هذه البلاد المباركة وجمع شتاتها ، سائلين الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء , وتوالى من بعده ملوك هذه البلاد العظيمة إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ عراب رؤيتنا وقائد نهضتها الحديثة – حفظهم الله – إننا جميعاً كسعوديين وأبناء لهذه الأرض المباركة نقف صفاً واحداً بتلاحم مع قيادته ووطنه ونجتمع في الذود عن بلادنا بكل ما نملك فداءً للوطن وشعارنا الهمة حتى القمة , داعين الله أن يديم أفراح الوطن وعزه ومجده تحت ظل قيادته الحكيمة وشعبه العظيم.

بقلم – أ. وليد بن سلطان الصنعاوي

مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير منطقة جازان