احدث الأخبار

66 دولة تتعهد الالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول 2050
أبرز المواد
 وزارة الدفاع وفريق فرسان الإمارات للطيران يشاركان بالعروض الجوية في كل من الرياض والشرقية وجدة
أبرز المواد
 بحضور بوتين.. مدرعات تسقط من السماء قبل أن تقع “الكارثة” “فيديو”
أبرز المواد
 قتلى وجرحى في مواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين
أبرز المواد
 مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان : اليوم الوطني حدث استثنائي وتاريخي وحد القلوب بحب الوطن ..
منطقة جازان
 قائد القوات الجوية: اليوم الوطني يوم خالد ومجيد يستذكر فيه ميلاد دولة العدل والإسلام
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان ورئيس لجنة تراحم: ” اليوم الوطني 89 ذكرى الإنتماء والولاء “
منطقة جازان
 مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير منطقة جازان : اليوم الوطني ذكرى الشموخ والمجد والوفاء لوطن عظيم
منطقة جازان
 الأمم المتحدة تحدد “سبيل الخلاص” من أزمة التغير المناخي
أبرز المواد
 مدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان: اليوم الوطني سيرة وطن ورؤية قيادة وتلاحم شعب
منطقة جازان
 قائد القوات البرية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
أبرز المواد
 أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز
منطقة الرياض
66 دولة تتعهد الالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول 2050

66 دولة تتعهد الالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول 2050

أبرز المواد
وزارة الدفاع وفريق فرسان الإمارات للطيران يشاركان بالعروض الجوية في كل من الرياض والشرقية وجدة

وزارة الدفاع وفريق فرسان الإمارات للطيران يشاركان بالعروض الجوية في كل من الرياض والشرقية وجدة

أبرز المواد
بحضور بوتين.. مدرعات تسقط من السماء قبل أن تقع “الكارثة” “فيديو”

بحضور بوتين.. مدرعات تسقط من السماء قبل أن تقع “الكارثة” “فيديو”

أبرز المواد
قتلى وجرحى في مواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين

قتلى وجرحى في مواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين

أبرز المواد

مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير منطقة جازان : اليوم الوطني ذكرى الشموخ والمجد والوفاء لوطن عظيم

مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير منطقة جازان : اليوم الوطني ذكرى الشموخ والمجد والوفاء لوطن عظيم
http://almnatiq.net/?p=777016
جازان - المناطق :

في كل عام يتجدد فينا الحب والولاء والوفاء لمملكتنا الغالية ولهذا البلد الكريم لقيادته الحكيمة , اليوم ذكرى الوطن التاسع والثمانين وهو يتجلى فيه شموخه المعتاد وعزه المتواصل , اليوم نستذكر الملك المؤسس الملك الموحد جلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – الذي وحد هذه البلاد المباركة وجمع شتاتها ، سائلين الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء , وتوالى من بعده ملوك هذه البلاد العظيمة إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ عراب رؤيتنا وقائد نهضتها الحديثة – حفظهم الله – إننا جميعاً كسعوديين وأبناء لهذه الأرض المباركة نقف صفاً واحداً بتلاحم مع قيادته ووطنه ونجتمع في الذود عن بلادنا بكل ما نملك فداءً للوطن وشعارنا الهمة حتى القمة , داعين الله أن يديم أفراح الوطن وعزه ومجده تحت ظل قيادته الحكيمة وشعبه العظيم.

بقلم – أ. وليد بن سلطان الصنعاوي

مدير الشؤون الخاصة بمكتب نائب أمير منطقة جازان

روابط ذات صلة

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان : اليوم الوطني حدث استثنائي وتاريخي وحد القلوب بحب الوطن ..

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان : اليوم الوطني حدث استثنائي وتاريخي وحد القلوب بحب الوطن ..
المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان ورئيس لجنة تراحم: ” اليوم الوطني 89 ذكرى الإنتماء والولاء “

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان ورئيس لجنة تراحم: ” اليوم الوطني 89 ذكرى الإنتماء والولاء “
مدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان: اليوم الوطني سيرة وطن ورؤية قيادة وتلاحم شعب

مدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان: اليوم الوطني سيرة وطن ورؤية قيادة وتلاحم شعب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*