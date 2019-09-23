المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان ورئيس لجنة تراحم: ” اليوم الوطني 89 ذكرى الإنتماء والولاء “

جازان - فضة عطيف ؛

مع إطلالة ذكرى اليوم الوطني تتجدد في نفوسنا جميعاً مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنتماء لهذه الأرض المقدسة والولاء لقيادتها الرشيدة .

متذكرين بكل تقدير وإجلال جهود وتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه . ورعاية واهتمام أبنائه البررة من بعده ببناء الإنسان وتنمية المكان .

إن المتابع والمتأمل لأوضاع العالم من حولنا ومايشهده من فوضى واضطرابات واقتتال وفتن يزداد إيمانا وقناعة بقيمة الأمن والإستقرار الذي ننعم به بفضل الله ثم بحكمة ورؤية حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما- وحرصهما على راحة ورفاهية الشعب السعودي الذي يبادل قيادته الحب والإخلاص .

إن هذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية والوقوف صفا واحدا خلف دولتنا ودعم وإبراز دورها الإيجابي والرائد في محاربة الإرهاب ونصرة المظلومين في ربوع العالم ومساندة رجال أمننا البواسل وأبطال قواتنا المسلحة في التصدي لكل الحاقدين وحماية حدودنا البرية والبحرية بكل شجاعة وثبات .. وكل عام ووطننا بخير وتطور وازدهار . بقلم – علي بن موسى زعلة المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان ورئيس لجنة تراحم