مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان : اليوم الوطني حدث استثنائي وتاريخي وحد القلوب بحب الوطن ..

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http://almnatiq.net/?p=777025
جازان - فضة عطيف :

يمتزج إحساس الفخر والاعتزاز في نفس كل مواطن بيوم تاريخي وحدث استثنائي هو يوم الوطن حينما توحدت القلوب بنبض واحد تحت راية الحق وبقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ، أن المملكة العربية السعودية تحتضن شعب عظيم أعلن وقفته الصادقة مع قيادته الحكيمة وشكل تناغما فريداً ومميزاً في حب الوطن وذلك في الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني.

حيث تشهد المملكة تطورا نوعياً في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية انعكست على تقديم الخدمات بكافة القطاعات وهو دليل واضح على مستوى الجهود التي تبذل لجعل المملكة ضمن دول العالم المتقدمة .
وبهذه المناسبة نرفع خالص التهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة ، داعين المولى أن يديم علينا نعم الخير والاستقرار وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطنا العظيم .

بقلم – أ. سعد بن عبدالله الفواز
مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان

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