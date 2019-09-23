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قتلى وجرحى في مواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين

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قتلى وجرحى في مواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين

قتلى وجرحى في مواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين
http://almnatiq.net/?p=777028
المناطق - الرياض

اقتحمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، عدداً من البلدات والقرى بمديرية النادرة بمحافظة إب، وسط اليمن، واشتبكت مع مسلحين قبليين ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي داهمت قرية العجلة وقرية عبدالقوي فاضل وقرى أخرى بمديرية النادرة شرق محافظة إب.

وذكرت أن الميليشيات قدمت على متن عشرات الأطقم وقامت بمحاصرة منازل قبيلة “آل فاضل” وهاجمتها بالقذائف، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أسرة “آل فاضل”، بينهم الشيخ خولان فاضل، أحد أبرز القيادات المحلية المحسوبة على حزب “المؤتمر الشعبي”، إضافةً إلى مقتل مطيع علي عبده فاضل وشخص ثالث يدعى أبو عمار.

وقالت المصادر إن عدداً من أهالي القرى قاوموا بأسلحتهم الشخصية اقتحام الميليشيا لبلداتهم، وخاضوا معها اشتباكات محدودة انتهت بمقتل أربعة حوثيين وإصابة عدد آخر.

وبحسب المصادر، فإن منطقة انتشار قبيلة “آل فاضل” تشهد حالة توتر كبيرة، بعد أن احتشد مسلحون قبليون للرد على جريمة الحوثيين الذين قتلوا واختطفوا عددا من أبنائها.

كما اقتحمت الميليشيا عددا من المنازل وقامت بنهب مجوهرات وأموال ووثائق مهمة منها، وفق المصادر.

وأكدت المصادر أن الميليشيا هدفت من خلال حملتها على مناطق “آل فاضل” لاختطاف عدد من المطلوبين لديها ومصادرة قطع الأسلحة التي بحوزة أبناء المنطقة بعد أحداث ومواجهات شهدتها منطقة العود بين أهاليها والحوثيين في مارس/آذار الماضي.

وتأتي هذه الحملة بعد يومين من اشتباكات حوثية داخلية أدت إلى مقتل 4 وإصابة عدد آخر من المسلحين الحوثيين، في مدينة إب وسط اليمن.

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