جامعة “المؤسس” تطلق 89 فعالية احتفاءً باليوم الوطني الـ89

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أطلقت اليوم الاثنين 24 / 1 / 1441هـ جامعة الملك عبدالعزيز 89 فعالية ونشاط داخل وخارج الجامعة وذلك ضمن احتفالات الجامعة باليوم الوطني الـ89 وبمشاركة جميع وكالات وعمادات وكليات ومراكز ومعاهد الجامعة في شطر الطلاب وشطر الطالبات، وتستمر ثلاثة أيام.

وتتنوع الفعاليات حيث تم اطلاق العديد من المسابقات لأفضل تغريدة في حب الوطن وأفضل صورة تعبر عن الهوية الوطنية، وأفضل مقال عن مملكتنا الحبيبة وشهدت المسابقات مشاركة طلابية كبيرة، وتبدأ مشاركة الجامعة في الواجهة البحرية يومي الاثنين والثلاثاء من خلال استعراض يشارك فيه نادي الفروسية من عمادة شؤون الطلاب، كما يشارك طلاب الجامعة في الخدمة المجتمعية من خلال نادي الجوالة.

وتنفذ إدارة العمل التطوعي بعمادة شؤون الطلاب حملة بالتعاون مع المستشفى الجامعي للتبرع بالدم لجنودنا البواسل، وتشارك الجامعة في معرض جهود المملكة التوعية بأضرار المخدرات في الياسمين مول من 21 – 24 محرم، بالإضافة إلى عمل فلم قصير يطلق يوم الاثنين يعكس مشاعر منسوبي الجامعة وشكرهم لجنود الوطن، كما تشارك الجامعة في المسيرة الوطنية في مجمع العرب مول .

ويقدم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال العديد من الفعاليات منها وطن آمن “التصدي لأعداء الوطن في الفضاء السبراني” لقاء وطن الشموخ .. وطن الاعتدال، وطن آمن والمواطنة الرقمية، وهمة شباب حتى القمة، وعرض فلم الاعتدال، ومرسم وطن الهمة للأطفال، ورسالة إلى حماة الوطن، وجدرا الهمة، وركن التصوير، ومسيرة وطنية.

وتطلق الجامعة المعرض المتنقل بين الكليات لجمع عبارات الطلاب والطالبات ومشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني، من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء، وتنظم الجامعة بطولة رياضية يشارك فيها طلاب الجامعة، ويشهد يوم الأربعاء الاحتفال الرسمي بشطر الطلاب والذي يشمل على معرض لمشاركات الطلاب والطالبات في المسابقات، وعرض فلم مرئي عن جهود قوات الدفاع الجوي، وأوبريت وطني ويكرم معالي مدير الجامعة خلال الحفل قوات الدفاع الجوي.

وتستمر الاحتفالات بالسكن الجامعي حيث سيتم تتويج الفائزين في بطولة خماسيات كرة القدم، كما يقدم نادي التراث الشعبي فقرة فنية بالإضافة إلى مشهد مسرحي يقدمه نادي المسرح.

ويشهد الاحتفال باليوم الوطني بشطر الطالبات على العديد من الفعاليات منها فقرات تراثية عن مناطق المملكة، وتقديم اوبريت مدرسة تحفيظ القران، وعرض مرئي لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وقصيدة وطنية، وعرض لجهود طالبات الجامعة المتميزات و عرض للجوائز التي حصلن عليها، وجسد شطر الطالبات أسمى معاني الوطنية والتلاحم المجتمعي من خلال دعوة أسر السجناء من “جمعية تراحم”.

وبهذه المناسبة رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, منوهاً بجهودهما -أيدهما الله- في توطين المبادئ الراسخة لهذا الدين القويم، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الطفرات الإنجازية في مختلف المجالات.

وأوضح معاليه إلى أن الجامعة حريصة على تنوع الفعاليات والبرامج المقدمة احتفالاً باليوم الوطني وتعكس القدرات التي تتمتع بها الجامعة وتشمل جميع فئات المجتمع حيث تم اطلاق العديد منها خارج الجامعة وسيتم ايضا تقديم برامج متنوعة للطلاب والطالبات داخل الجامعة وهذا يصب في استراتيجية وخطط الجامعة والتي تسعى إلى أن تكون منارة علمية تخدم المجتمع وتشارك بفعالية في المناسبات الوطنية.

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