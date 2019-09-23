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رئيس بلدية حقل : اليوم ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة تعي فيها الأجيال

رئيس بلدية حقل : اليوم ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة تعي فيها الأجيال

منطقة تبوك

رئيس بلدية حقل : اليوم ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة تعي فيها الأجيال

رئيس بلدية حقل : اليوم ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة تعي فيها الأجيال
http://almnatiq.net/?p=777052
المناطق- تبوك - علي العميري:

قال رئيس بلدية حقل عبد الله العمراني ان ذكرى هذا اليوم المجيد الغالي على قلوبنا تكمل مملكتنا الحبيبة عامها التاسع والثمانين منذ التوحيد من عمرها المديد بإذن الله وهو يمثل الفترة الزمنية الممتدة بين إعلان توحيدها تحت اسم المملكة العربية السعودية إلى يومنا هذا .
ولقد كان ذلك الإعلان تتويجاً لكفاح طويل قاد خلالها الملك المؤسس _ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الذي استطاع ان يوحد هذه الدولة تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وتسير وفق منهج محدد .
فهذا اليوم ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة تعي فيها الأجيال التضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الوطن الغالي ولازالت مستمرة تحت رآية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله حتى وصلت إلى دولة حديثة قوية عزيزة لها مكانتها ووزنها وثقلها المحلي والإقليمي والعالمي على كافة الصعد وفِي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى ان لها دور فاعلاً في تحقيق الازدهار والاستقرار والأمن والأمان .
حفظ الله مملكتنا الحبيبة وشد أزرها في محاربة الإرهاب والوقوف بحزم وشمم أمام المتآمرين وأيد بالحق قادتنا ووفقهم لكل مافيه صلاح البلاد والعباد .

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