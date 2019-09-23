المتحف الوطني يختتم احتفاليته باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة

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اختتمت مساء اليوم فعاليات المتحف الوطني للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار “همّة المتحف الوطني” الذي استمر ٤ أيام في مقره بالرياض في مركز بانوراما التجاري .

وتضمنت الفعاليات حزمة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة التي استهدفت جميع فئات المجتمع، حيث حرصت على إبراز أهمية التراث الوطني ونشر المفاهيم والعادات الاجتماعية ونتاج الأسر المنتجة والموروث الشعبي وقيمته وأصالته في إطار مشاركة أفراد المجتمع المناسبات الوطنية .

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من جميع فئات المجتمع حيث بلغ عدد الزوار ما يقارب 50 ألف زائر ، شاركوا في ورش العمل و الفعاليات.

ويحرص المتحف الوطني من خلال هذه الفعالية على ‏إبراز الناحية الاجتماعية والتراثية والوطنية من خلال الفقرات المتعددة تناسب جميع أفراد المجتمع و‏تعزز الروح الوطنية لدى الجميع بسعادة وفخر.