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صحيفة أمريكية: الحوثيين حذروا دبلوماسيين من تنفيذ إيران عدوان جديد في الخليج

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صحيفة أمريكية: الحوثيين حذروا دبلوماسيين من تنفيذ إيران عدوان جديد في الخليج

صحيفة أمريكية: الحوثيين حذروا دبلوماسيين من تنفيذ إيران عدوان جديد في الخليج
http://almnatiq.net/?p=777065
المناطق-الرياض

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن قياديين من مليسيا الانقلابيين الحوثيين حذروا دبلوماسيين أجانب من أن إيران تتأهب لشن عدوان آخر في الخليج.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع قولهم إن قادة في جماعة الحوثي حذروا من هجوم جديد متوقع عقب الضغط عليهم من قبل إيران للعب دور في الهجوم الجديد.

وتقول الصحيفة إنه لا يمكن تحديد حجم الخطر المتوقع، وإن مزاعم الحوثيين قوبلت بشكوك من قبل مسؤولين غربيين، لكن كلاً من السعودية والولايات المتحدة حصلت على تلك المعلومات، كما يقول أشخاص تم إطلاعهم على التهديدات.

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