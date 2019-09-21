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هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89

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هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=777077
المناطق - واس

نظّمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في جادة قباء اليوم، عدداً من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بمشاركة جمع من الأهالي الذين تفاعلوا معها.
وتضمّنت الفعاليات التي استهدفت جميع فئات المجتمع، مجموعة من البرامج الثقافية التي تعزز الانتماء الوطني، ومسيرة للخيل العربية والعرضة السعودية، ومعارض للرسم والتصوير الفوتغرافي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.

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