احدث الأخبار

“بوينغ” تكشف عن تعويضات ضحايا طائرتي “ماكس 737”
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني
المنطقة الشرقية
 بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”
أبرز المواد
 اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة
أبرز المواد
 كلوب يتوج موسمه الاستثنائي بجائزة “الأفضل في العالم”
أبرز المواد
 هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89
منطقة المدينة المنورة
 سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني
أبرز المواد
 بعد ألفي حالة وفاة.. محاكمة تاريخية لصناع “الدواء الفضيحة”
أبرز المواد
 صحيفة أمريكية: الحوثيين حذروا دبلوماسيين من تنفيذ إيران عدوان جديد في الخليج
أبرز المواد
 المتحف الوطني يختتم احتفاليته باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة
أبرز المواد
 بالأسماء.. «حرس الحدود» تدعو المتقدمين للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات
أبرز المواد
 رئيس بلدية حقل : اليوم ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة تعي فيها الأجيال
منطقة تبوك
“بوينغ” تكشف عن تعويضات ضحايا طائرتي “ماكس 737”

“بوينغ” تكشف عن تعويضات ضحايا طائرتي “ماكس 737”

أبرز المواد
غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني

المنطقة الشرقية
بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”

أبرز المواد
اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

أبرز المواد

كلوب يتوج موسمه الاستثنائي بجائزة “الأفضل في العالم”

كلوب يتوج موسمه الاستثنائي بجائزة “الأفضل في العالم”
http://almnatiq.net/?p=777083
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تتويج المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب بلقب أفضل مدرب في العالم.

وجاء إعلان الفيفا خلال حفله السنوي المقام الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، الذي يكشف خلاله عن أهم جوائز العام.

وكان المدرب الألماني ينافس كلا من غريميه في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير.

ونجح كلوب في قيادة ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2005، كما كان منافسا شرسا على لقب الدوري الإنجليزي الذي حسمه مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

وقال كلوب بعد تسمله الجائزة: “أريد أن أشكر العديد من الأشخاص، أولهم عائلتي الذين يتابعون الحدث من المنزل. لم يكن يتوقع أحد منذ 20 عاما أو 4 أعوام حتى أن أكون في هذا الموقع اليوم”.

وتابع المدرب الذي قاد بوروسيا دورتموند الألماني إلى لقب الدوري المحلي عامي 2012 و2013 ونهائي دوري الأبطال عام 2013: “أشكر النادي الرائع الذي أعمل معه، المالكين الذين أعطوني فريقا رائعا، أريد أن أشكر فريقي أيضا لأنه كمدرب لا يمكنك أن تكون جيدا إلا بفضل فريقك، وأنا فخور بتدريبي هذه المجموعة من اللاعبين”.

روابط ذات صلة

“بوينغ” تكشف عن تعويضات ضحايا طائرتي “ماكس 737”

“بوينغ” تكشف عن تعويضات ضحايا طائرتي “ماكس 737”
بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”
اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*