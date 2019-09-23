شملت استعراض 300 سيارة ودراجة بـ اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

المناطق - جدة

تحدث مدير سجون المنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش عن احتفالات مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الأحد، التي أقامتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقال اللواء الدويش في لقاء على قناة mbc إن هذا الاحتفال يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة مكة وعلى سجون المملكة، حيث شارك مجموعة من نزلاء برنامج ثقة بسجن بريمان ومجموعة من نزلاء إصلاحية جدة في المسيرة، بالإضافة إلى عدد 200 درّاج من فريق الدرجات، و100 سيارة دفع رباعي، وفصيل مشاة عسكري، وفرقة موسيقية.

وأضاف اللواء الدويش أن مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة تميزت مشاركتها بمبادرة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى سجون المملكة، إذ تضمنت مسيرة وطن، واستعراض فريق برق لسيارات الدفع الرباعي بـ١٠٠ سيارة وفريق دراج للدراجات الهوائية بـ٢٠٠ دراجة، ترافقهم عدد من المركبات الرسمية للسجون بهويتها الجديدة، واستعراض عسكري، وذلك على الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

وبدأت احتفالات اليوم الوطني بخروج المسيرة من مقر المنطقة بمحافظة جدة، متجهة إلى الواجهة البحرية، واستقبالهم فرقة موسيقية من نزلاء إصلاحية جدة، ثم عودتهم مرة أخرى لمقر الحفل بفندق دار الضيافة بسجن بريمان، والمتضمن على مسابقة ثقافية وعزف مقطوعات وطنية وفن تشكيلي من قبل النزلاء.