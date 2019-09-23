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بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=777096
المناطق - وكالات

حملت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك لها إيران مسؤولية الهجوم على منشآت تابعة لشركة “أرامكو” السعودية.

وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه “من الواضح” أن إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”.

ودعت الدول الثلاث إيران لمناقشة برنامجيها النووي والصاروخي، بالإضافة إلى المسائل الأمنية في المنطقة.

وقال البيان بهذا الخصوص: “حان الوقت لتقبل إيران بإطار طويل الأمد للتفاوض حول برنامجها النووي، بالإضافة إلى القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشمل برامجها للصواريخ”.

وطالب ماكرون وميركل وجونسون إيران بالامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد في الخليج.

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