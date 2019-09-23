شهد أجواء كرنفالية سعيدة بمشاركة واسعة من الأهالي والأطفال غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني

المناطق - فهد المريخي

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع عدد من شركائها، مهرجانًا احتفاليًا وطنيًا متنوعًا تزامنًا مع برامج الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وضمن برامج احتفالات المحافظة، وذلك من بعد عصر الاثنين 24/01/1441هـ الموافق 23/9/2019، وحتى بعد صلاة العشاء، وسط حضور وتفاعل كبير من الأهالي والأسر والأطفال بالأحساء.

واحتوت فعاليات المهرجان الذي نُظّم بمجمع العثيم مول بالأحساء بحضور مايقارب 25 الف كعدد زوار مجمع العثيم في يوم احتفالية الغرفة في أجواء كرنفالية مبهجة وسعيدة بمشاركة اجتماعية وشعبية واسعة، على تكريم شهداء الوطن والاحتفاء بأبنائهم وأسرهم وتوزيع هدايا وجوائز قيمّة بالإضافة إلى برنامج العرضة السعودية.

كما تضمنت الفعاليات عروض تراثية وفلكلورية وطنية وشعبية وفقرات متنوعة اشتملت على أوبريت وطني، وأوبريت عن شهداء الوطن، ولوحة استعراضية فنية قدمها مجموعة من الأطفال، بالإضافة إلى معرض تشكيلي تفاعلي لبعض فنانات الأحساء فضلًا عن المسابقات الثقافية والبرامج الترفيهية المتنوعة للأطفال والأسر.

كما شهد المهرجان تقديم جوائز وهدايا للأطفال والأسر بالإضافة إلى توزيع شتلات خضراء احتفالية لضيوف وزاور المهرجان مقدمة من المؤسسة العامة للري.

وتأتي هذه النسخة من المهرجان استمرارًا لنهج الغرفة في تنظيم الفعاليات الوطنية والمجتمعية المختلفة التي تحتفي بالوطن ومنجزاته الكبيرة.