احدث الأخبار

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني
المنطقة الشرقية
 بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”
أبرز المواد
 اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة
أبرز المواد
 كلوب يتوج موسمه الاستثنائي بجائزة “الأفضل في العالم”
أبرز المواد
 هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89
منطقة المدينة المنورة
 سفارة المملكة في الهند تحتفي باليوم الوطني
أبرز المواد
 بعد ألفي حالة وفاة.. محاكمة تاريخية لصناع “الدواء الفضيحة”
أبرز المواد
 صحيفة أمريكية: الحوثيين حذروا دبلوماسيين من تنفيذ إيران عدوان جديد في الخليج
أبرز المواد
 المتحف الوطني يختتم احتفاليته باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة
أبرز المواد
 بالأسماء.. «حرس الحدود» تدعو المتقدمين للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات
أبرز المواد
 رئيس بلدية حقل : اليوم ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة تعي فيها الأجيال
منطقة تبوك
 جامعة “المؤسس” تطلق 89 فعالية احتفاءً باليوم الوطني الـ89
منطقة الرياض
غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني

المنطقة الشرقية
بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران مسؤولة عن استهداف “أرامكو”

أبرز المواد
اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

اللواء الدويش: احتفالية ومبادرة “سجون مكة” في اليوم الوطني هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة

أبرز المواد
كلوب يتوج موسمه الاستثنائي بجائزة “الأفضل في العالم”

كلوب يتوج موسمه الاستثنائي بجائزة “الأفضل في العالم”

أبرز المواد

شهد أجواء كرنفالية سعيدة بمشاركة واسعة من الأهالي والأطفال

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=777102
المناطق - فهد المريخي

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع عدد من شركائها، مهرجانًا احتفاليًا وطنيًا متنوعًا تزامنًا مع برامج الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وضمن برامج احتفالات المحافظة، وذلك من بعد عصر الاثنين 24/01/1441هـ الموافق 23/9/2019، وحتى بعد صلاة العشاء، وسط حضور وتفاعل كبير من الأهالي والأسر والأطفال بالأحساء.

واحتوت فعاليات المهرجان الذي نُظّم بمجمع العثيم مول بالأحساء بحضور مايقارب 25 الف كعدد زوار مجمع العثيم في يوم احتفالية الغرفة في أجواء كرنفالية مبهجة وسعيدة بمشاركة اجتماعية وشعبية واسعة، على تكريم شهداء الوطن والاحتفاء بأبنائهم وأسرهم وتوزيع هدايا وجوائز قيمّة بالإضافة إلى برنامج العرضة السعودية.

كما تضمنت الفعاليات عروض تراثية وفلكلورية وطنية وشعبية وفقرات متنوعة اشتملت على أوبريت وطني، وأوبريت عن شهداء الوطن، ولوحة استعراضية فنية قدمها مجموعة من الأطفال، بالإضافة إلى معرض تشكيلي تفاعلي لبعض فنانات الأحساء فضلًا عن المسابقات الثقافية والبرامج الترفيهية المتنوعة للأطفال والأسر.

كما شهد المهرجان تقديم جوائز وهدايا للأطفال والأسر بالإضافة إلى توزيع شتلات خضراء احتفالية لضيوف وزاور المهرجان مقدمة من المؤسسة العامة للري.

وتأتي هذه النسخة من المهرجان استمرارًا لنهج الغرفة في تنظيم الفعاليات الوطنية والمجتمعية المختلفة التي تحتفي بالوطن ومنجزاته الكبيرة.

روابط ذات صلة

لوحات فنية وطنية بفعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية

لوحات فنية وطنية بفعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية
قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية: اليوم الوطني ذكرى عظيمة نفخر بها

قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية: اليوم الوطني ذكرى عظيمة نفخر بها
وكيل النيابة العامة: مناسبة اليوم الوطني استشعار حقيقي لقيمة الكيان الشامخ للمملكة

وكيل النيابة العامة: مناسبة اليوم الوطني استشعار حقيقي لقيمة الكيان الشامخ للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*