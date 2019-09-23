“بوينغ” تكشف عن تعويضات ضحايا طائرتي “ماكس 737”

المناطق - وكالات

قررت شركة “بوينغ” الأميركية، الاثنين، دفع تعويضات لأسر ضحايا حادثي تحطم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية، من طراز “ماكس 737″، بعد أشهر من الكارثتين الجويتين.

وقال منظمو صندوق المساعدة المالية التابع لشركة “بوينغ”، إن الصندوق سيدفع 144500 دولار (144.5 ألف دولار) لكل أسرة من أسر الـ346 شخصا، الذي قتلوا في الحادثين.

وسيبدأ الصندوق، الذي تم الإعلان عن إنشائه في يوليو، ويبلغ حجمه 50 مليون دولار، قبول المطالبات من أقارب الضحايا على الفور.

ولن يطلب من أقارب الضحايا التنازل عن الحق في المقاضاة كشرط مسبق للمشاركة.

وأوقفت “بوينغ” رحلات طائراتها “737 ماكس” منذ مارس الماضي، بعد تحطم طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا.