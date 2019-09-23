“عروض فلكلورية” و”مسيرة الوفاء” في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

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شارك أهالي محافظة القطيف وزوار المنطقة مساء اليوم الاثنين الموافق 24/01/1441هـ، في احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، من خلال المهرجان الذي نظمته بلدية محافظة القطيف برعاية محافظ المحافظة الاستاذ خالد الصفيان، في دارين، حيث شهدت جنبات الحفل بعدد كبير من المواطنين والمقيمين والعوائل، والذين حرصوا بالمشاركة في حفل الوطن الغالي، وسط تنظيم عالي من الجهات الأمنية والمرورية، التي سهلت على الجميع الوصول إلى مقر الاحتفال، و الذي تضمن مسيرة الوفاء وعروض فلكلورية ومسرح ومسابقات وركضة وطن وبرامج للأطفال، بالإضافة لأركان للأسر المنتجة والأركان الأخرى للجهات المشاركة، بحضور محافظ محافظة القطيف الاستاذ خالد الصفيان ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني وعدد من المسؤولين.

وشهد موقع انطلاق الفعاليات حضور عدد كبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهذه الذكرى الغالية علينا جميعا، حيث تنوعت مظاهر الفرحة بهذه المناسبة التي تجسد تلاحم الشعب مع قيادته، وإبراز مظاهر الفرح بذكرى توحيد المملكة الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -.

وانطلقت فعاليات المهرجان عصرا بفعالية «مسيرة الوفاء» التي نظمتها بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع فريق الدراجات النارية في القطيف، وذلك بمشاركة أكثر من «400» دراجة نارية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وخارجها من ضمنهم فريق عوامية بايكرز، فريق مشاهير القطيف، فريق الريشة، فريق فينكس رايدرز، فريق فرند شب، فريق قطيف بايكرز، سلنق شوت القطيف، حيث بدأ سير خط مسيرة الوفاء ابتداءً من المَعْلَمْ «أنا أحب القطيف» في كورنيش الناصرة مرورا بالقطيف ثم عنك وسيهات لتعود إلى القطيف وتنتهي في موقع الحفل على كورنيش دارين.

فيما قامت بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع المستفيدين من برنامج التأهيل التابع لأمن الدولة برفع أكبر وأطول راية في المحافظة، والذي كان من إنتاج مستفيدي ”بناء“ على الواجهة البحرية لمدينة سيهات، على أطول سارية في المحافظة والتي تراوح طولها إلى 37 متراً، بحضور 19 من مستفيدي ”بناء“ وذويهم من المطلق سراحهم، كما توشحت شوارع المحافظة وميادينها براية التوحيد، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق والتي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.

و قال رئيس بلدية محافظة القطيف والمشرف العام على المهرجان المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن المملكة حققت خلال هذه السنوات الماضية قفزات كبيرة في التنمية على جميع المستويات حتى أضحت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تعيش مرحلة من التجديد والتحديث لكل مشاريع التنمية. معتبرا ان الاحتفال باليوم الوطني عاما بعد عام دعوى مخلصه لكل أبناء هذا الوطن الغالي للعمل والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات، وإبراز التطور الشامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها المملكة.

وأضاف: يشرفني أن أبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية – حفظهم الله – وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، لافتا الى أن شعب المملكة ينعم بفضل الله وتوجيهات القيادة الرشيدة بالإنجازات عبر الكثير من المشاريع التنموية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

