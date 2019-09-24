“الأذن الإلكترونية”.. طريقة جديدة لعلاج المصابين بـ”الصمم”

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نشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تقريراً جديداً عن إجراء أول عملية زرع أذن إلكترونية للشباب. الجهاز الخارق الجديد الذي يتم زراعته عبارة عن ميكروفون يعمل بالبطارية، ومعالج صوت يتم وضعهما أسفل الجلد وداخل الجمجمة بالقرب من الأذن، ويكون الجهاز غير مرئي، وبعد 6 إلى 8 أسابيع من إجراء التركيب المعقد، يتم تشغيله، وتتم استعادة السمع.

وتبلغ قيمة الجهاز 12 ألأف جنيه استرليني، وتم إجراء الجراحة مؤخراً لمراهق بريطاني في مستشفى سانت توماس. وتمت الموافقة على الجهاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 وما فوق، وسيستفيد منه عدد كبير من الشباب والمراهقين. ويعيش حوالي 11 مليون بريطاني مع شكل من أشكال فقدان السمع ، من بينهم 50000 طفل.