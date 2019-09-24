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وزير الخارجية يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية

وزير الخارجية يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية
http://almnatiq.net/?p=777133
المناطق - الرياض

التقى وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم في مقر وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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